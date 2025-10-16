Кевон Луни выбыл на 2–3 недели из-за травмы колена

Игрок «Пеликанс» получил растяжение связки левого колена в предсезонном матче.

Клуб сообщил, что Кевон Луни выбыл как минимум на 2–3 недели после того, как 5 октября в матче против «Мельбурн Финикс» получил растяжение связки в верхней части левого колена.

29-летний центровой пропустит старт нового сезона НБА , который для «Нового Орлеана» начнется 23 октября матчем против «Мемфиса».