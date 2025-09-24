Дерик Куин вернется в состав «Пеликанс» примерно через месяц, пропустит начало сезона

Дерик Куин рассказал о своем восстановлении.

13-й номер драфта-2025 получил разрыв связки в левом запястье в июле.

«Чувствую себя нормально. Нахожусь на последнем этапе. Надеюсь, через месяц или чуть позже буду готов играть», – поделился 20-летний форвард.

Куин пропустит «предсезонку» и начало регулярного чемпионата.