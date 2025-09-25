Джини Басс: «Не могу придумать лучшего представителя баскетбола «Лейкерс», чем Лука Дончич»

Джини Басс поделилась эмоциями от выступления Луки Дончича на Евробаскете.

Управляющая «Лейкерс » побывала на международном турнире и поболела за свою звезду.

«Он выглядел таким спокойным и уверенным. Полностью сконцентрирован на баскетболе, никаких посторонних мыслей. Словно сбросил груз с плечей, обрел четкое понимание своей ситуации. Он знает, где хочет быть.

Его присутствие в «Лейкерс» объединяет нас всех глобальной нитью. Не могу придумать лучшего представителя баскетбола «Лейкерс», чем Лука и его игра. В контексте европейского баскетбола он напоминал Кобе или Леброна на Олимпиаде или Мэджика Джонсона в «Дрим-тим», – поделилась Басс.