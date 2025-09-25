Условием перехода Кавая Ленарда в «Лейкерс» была доля в клубе (The Athletic)

Переговоры Кавая с «Лейкерс» провалились из-за беспрецедентных требований.

Как сообщает The Athletic, дядя Кавая Леонарда Деннис Робертсон вел переговоры с «Лейкерс» не только о максимальном контракте для своего племянника.

Робертсон выдвинул ряд экстраординарных требований: неограниченное использование частного самолета, предоставление дома, гарантированные доходы от рекламных контрактов.

Но главным была доля в самом клубе (аналогично тому, как 25 лет назад «Лейкерс» предоставили Мэджику Джонсону после его раннего ухода из баскетбола из-за ВИЧ).

Все эти требования, которые НБА расценила бы как обход потолка зарплат, были отклонены руководством «Лейкерс ». Однако Робертсон продолжал настаивать на своих условиях, несмотря на неоднократные объяснения со стороны клуба о нарушении коллективного соглашения.

Отмечается, что представители «Лейкерс» были шокированы дерзостью требований. Президент клуба Джини Басс лично указала Робертсону на неприемлемость его условий, предложив ему попробовать получить подобные гарантии от других команд в письменной форме.