11

Условием перехода Кавая Ленарда в «Лейкерс» была доля в клубе (The Athletic)

Переговоры Кавая с «Лейкерс» провалились из-за беспрецедентных требований.

Как сообщает The Athletic, дядя Кавая Леонарда Деннис Робертсон вел переговоры с «Лейкерс» не только о максимальном контракте для своего племянника.

Робертсон выдвинул ряд экстраординарных требований: неограниченное использование частного самолета, предоставление дома, гарантированные доходы от рекламных контрактов.

Но главным была доля в самом клубе (аналогично тому, как 25 лет назад «Лейкерс» предоставили Мэджику Джонсону после его раннего ухода из баскетбола из-за ВИЧ).

Все эти требования, которые НБА расценила бы как обход потолка зарплат, были отклонены руководством «Лейкерс». Однако Робертсон продолжал настаивать на своих условиях, несмотря на неоднократные объяснения со стороны клуба о нарушении коллективного соглашения.

Отмечается, что представители «Лейкерс» были шокированы дерзостью требований. Президент клуба Джини Басс лично указала Робертсону на неприемлемость его условий, предложив ему попробовать получить подобные гарантии от других команд в письменной форме.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1761 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoКавай Ленард
Джини Басс
logoЛейкерс
logoНБА
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Холлинджер о расследовании по «Клипперс»: «Сотрудники Aspiration готовы общаться, у НБА не должно быть проблем с этим»
1сегодня, 12:02
Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда
1сегодня, 08:50
Билл Симмонс: «Приход Кавая Ленарда в «Клипперс» на данный момент стал по совокупности самым разрушительным трансфером в истории НБА»
1419 сентября, 13:59
Главные новости
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. ЦСКА играет с «Зенитом», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» в матче за 3-е место
7сегодня, 18:00
Франк Ниликина остается в «Партизане», «Олимпиакос» ищет нового разыгрывающего
сегодня, 17:15
Мо Бамба продолжит карьеру в «Юте»
6сегодня, 16:52
Кайл Лаури станет аналитиком NBA on Prime от Amazon
2сегодня, 16:37Фото
Сэм Прести: «Процесс становления великой командой не закончился в прошлом сезоне»
1сегодня, 16:04
Скотти Пиппен: «Не уверен, что Йокич и Дончич могли бы доминировать в 90-х»
26сегодня, 15:30
Акилле Полонара сообщил об успешной трансплантации костного мозга
2сегодня, 14:36Фото
Скотти Пиппен: «При правилах 90-х Карри не был бы тем же игроком»
19сегодня, 14:13
Дэмиан Лиллард: «Скорее всего, вернусь к началу следующего сезона»
9сегодня, 13:37
Джон Холлинджер о расследовании по «Клипперс»: «Сотрудники Aspiration готовы общаться, у НБА не должно быть проблем с этим»
1сегодня, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
2 минуты назад
Джордан Лойд: «Анадолу Эфес» должен бороться за чемпионство»
22 минуты назад
Огнен Добрич: «Энергия и концентрация стали ключом к победе над «Дубаем»
45 минут назад
Сэм Прести о Николе Топиче: «Для нас каждый сезон – чистый холст, у него есть шанс»
1сегодня, 17:39
Боян Богданович близок к назначению на пост президента «Цибоны»
сегодня, 16:20
Желько Обрадович о Джабари Паркере: «Он прибыл не в идеальном состоянии, но это нормально»
сегодня, 15:46
Кеон Джонсон – запасной вариант, на случай, если «Олимпиакос» не договорится с «Партизаном» о Ниликине
сегодня, 15:15
Терри Розир примет участие в тренировочном лагере «Хита» на следующей неделе
3сегодня, 14:56
Сделка о переходе Франка Ниликины в «Олимпиакос» пока не закрыта
сегодня, 13:56
Хаман Малуач: «Каждый день узнаю что-то новое о баскетболе»
1сегодня, 13:18