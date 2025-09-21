  • Спортс
6

Пау Газоль: «Джерри Басс сделал «Лейкерс» культовыми, а Джини невероятно успешно продолжила его дело»

Пау Газоль прокомментировал продажу «Лейкерс».

«Страстное отношение к «Лейкерс» было частью семьи Басс. Джерри Басс смог сделать клуб культовым. Это невероятная история. Джини приняла эстафету и потрясающе справилась, продолжила семейное наследие отца. Это был семейный бизнес, управлялся соответственно. Это особенным образом влияет на обстановку, когда ты по-настоящему вкладываешь свое состояние и свою жизнь и живешь всем этим.

Было здорово увидеть, как весь этот труд вылился в продажу с оценкой клуба в 10 миллиардов долларов. Надеюсь, что следующий этап будет таким же волнительным», – рассудил двухкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».

