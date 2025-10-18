Лука Дончич отметился 31 очком и 9 передачами в матче с «Сакраменто»

Суперзвезда «Лейкерс» результативно провел заключительную предсезонную игру.

Во встрече с «Кингс» Дончич отыграл 32,5 минуты и принес своей команде 31 очко (8 из 16 с игры, 6 из 11 трехочковых, 9 из 12 штрафных).

Также в активе словенца 5 подборов, 9 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Лейкерс » с минимальной разницей уступили «Сакраменто » – 116:117.