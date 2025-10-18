Лука Дончич отметился 31 очком и 9 передачами в матче с «Сакраменто»
Суперзвезда «Лейкерс» результативно провел заключительную предсезонную игру.
Во встрече с «Кингс» Дончич отыграл 32,5 минуты и принес своей команде 31 очко (8 из 16 с игры, 6 из 11 трехочковых, 9 из 12 штрафных).
Также в активе словенца 5 подборов, 9 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Лейкерс» с минимальной разницей уступили «Сакраменто» – 116:117.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
