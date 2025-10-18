Георгиос Папаяннис выбыл на 8 месяцев, Эрджан Османи пропустит 3 недели

Папаяннис и Османи получили травмы и не смогут помочь команде.

Два баскетболиста «Анадолу Эфеса » не доиграли вчерашний матч Евролиги против «Панатинаикоса »: как Эрджан Османи, так и Георгиос Папаяннис были вынуждены покинуть площадку в первой половине встречи и не смогли вернуться в игру.

Папаяннис заработал разрыв передней крестообразной связки в левом колене, и ему предстоит операция. Ожидается, что он не сможет помогать команде около восьми месяцев.

Греческий центровой неправильно приземлился после попытки аллей-упа, после чего ему была оказана помощь, и он покинул площадку на носилках со слезами на глазах.

Форвард Эрджан Османи получил травму левого плеча после столкновения с Джеди Османом и, как ожидается, пропустит примерно три недели.