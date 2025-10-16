Лука Вильдоса арестован в Болонье за блокировку машины скорой помощи и нападение на медиков
Лука Вильдоса задержан в Италии.
Аргентинский защитник «Виртуса» заблокировал машину скорой помощи, находившуюся на рабочем выезде, недалеко от стадиона PalaDozza, после чего оскорбил медицинскую бригаду и схватил женщину-медика за шею во время дальнейших разбирательств.
Баскетболист и его жена, схватившая другого врача (тоже женщину) за волосы, были арестованы находившимися неподалеку полицейскими.
После задержания им были предъявлены обвинения в нападении.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6014 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: il Resto del Carlino
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости