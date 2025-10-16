Лука Вильдоса арестован в Болонье за блокировку машины скорой помощи и нападение на медиков

Лука Вильдоса задержан в Италии.

Аргентинский защитник «Виртуса » заблокировал машину скорой помощи, находившуюся на рабочем выезде, недалеко от стадиона PalaDozza, после чего оскорбил медицинскую бригаду и схватил женщину-медика за шею во время дальнейших разбирательств.

Баскетболист и его жена, схватившая другого врача (тоже женщину) за волосы, были арестованы находившимися неподалеку полицейскими.

После задержания им были предъявлены обвинения в нападении.