Кендрик Перкинс: «Никто не должен упрекать Янниса в случае ухода. Он столько сделал для Милуоки – там новые рестораны, новый центр города»

Кендрик Перкинс поддержал Янниса Адектокумбо, который может покинуть «Бакс».

Чемпион НБА считает, что форвард «Бакс» имеет полное право требовать обмен.

«Никто не должен упрекать Янниса в случае ухода. У болельщиков «Милуоки Бакс» не должно быть претензий. Посмотрите, что он сделал для этого города.

Есть такие люди, которые провоцируют экономический рост. Популярные, влиятельные фигуры. И Яннис это сделал. В этом смысле он в одном ряду с Карри и Леброном. Сколько же денег он, черт возьми, принес городу! Когда мы сейчас приезжаем в Милуоки, то видим там новые рестораны, по сути, новый центр города. Все новое. Они построили чертовую новую арену.

Он обеспечил им чемпионство, он выкладывался на полную каждый вечер на этом паркете, отдавал всего себя. MVP, лучший по игре в защите, все на свете.

Он всегда был предан клубу. Даже чрезмерно – уходить надо было два года назад. Так что никто не должен предъявлять», – считает эксперт.