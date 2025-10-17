  • Спортс
1

Новая команда женской НБА «Портленд Файер» наняла ассистента Кенни Эткинсона Алекса Сараму в качестве главного тренера

Алекс Сарама возглавил новый клуб женской НБА.

«Он показался мне гением. Не понимала, как вообще работает его голова? С его стороны было очень смело в 22 года отказаться от карьеры в офисе НБА и отправиться тренировать. Он открыл академию в Италии и 5 лет занимался ей самостоятельно», – рассказала словенский генменеджер «Портленда» Ваня Чернивец, которая впервые познакомилась с Сарамой в Европе.

Сарама является одним из авторов новой тренировочной системы, основанной на отказе от однообразных упражнений и упоре на творческие игровые занятия с разнообразными правилами, заставляющие принимать нестандартные решения в непривычных ситуациях (CLA, Constraints-Led Approach).

Сарама работал с «Лондоном», «Парижем» и фарм-клубом «Блэйзерс», после чего его книгу прочитал Кенни Эткинсон и пригласил заведовать развитием игроков в «Кливленд».

«Кенни дал мне все возможности. Это было здорово. Как только игроки поняли систему и увидели, как она им помогает, они включились в работу.

Мой опыт говорит, что баскетболисты обожают эту систему, она вносит изменения в привычный тренировочный процесс. Хоть этим обычно и больше всего обеспокоены в НБА.

Занимаюсь этой идеей уже давно, возможность внедрить ее в новую команду уникальна. У нас будет шанс сразу учесть все при создании организационной структуры и достичь гармонии во всех процессах», – поделился британский специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
