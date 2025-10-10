Майк Данливи: «Стив Керр может оставаться в «Уорриорз» столько, сколько захочет»

Позиции Стива Керра в «Голден Стэйт» не под угрозой.

Главный тренер начинает последний сезон по текущему контракту.

«Технически, некоторая неопределенность присутствует. Но это никак не соответствует обычной ситуации тренера с последним сезоном в контракте.

В моем представлении, Стив может оставаться столько, сколько захочет. Он получит возможность провести весь или часть сезона, определяясь со своим психологическим и физическим состоянием. Но тяжело представить, что Стив предпочтет что-то другое или Стеф Карри будет доигрывать свою карьеру без него.

Думаю, что все сложится само собой. Мы будем решать этот вопрос на его условиях», – заключил генменеджер Майк Данливи .