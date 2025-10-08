Эл Хорфорд о Стефене Карри: «Он наводит ужас на всю лигу одним своим движением. Я обязательно этим воспользуюсь»
Эл Хорфорд раскрыл тактическое преимущество игры со Стефом Карри.
«Когда я играю со Стефом, моя цель – максимально облегчить ему игру: передать мяч или поставить хороший заслон, делать все возможное, чтобы нападение продолжало движение.
Стеф очень умный игрок – с ним легко играть, и порой он сам подсказывает, что делать.
Он проделывает такую феноменальную работу, терроризируя защитников лиги каждым своим движением. Это то, чем я обязательно воспользуюсь», – заявил Эл Хорфорд.
opimakh.ilya
