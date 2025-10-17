Егор Дёмин о дебюте: «Не буду мудрить и пытаться спасти мир на площадке, постараюсь просто поймать ритм»

Егор Дёмин проведет первую игру за «Бруклин» в «предсезонке».

Российский разыгрывающий восстановился достаточно, чтобы дебютировать в заключительном матче подготовительного этапа против «Торонто ».

«Разумеется, 4 тренировки – это не 2 месяца, как у остальной команды.

Так что воспринимаю эту встречу как обучающий момент, возвращаю игровую форму, вливаюсь в коллектив, стараюсь понять, кто есть кто, что мы собираемся делать.

Не буду мудрить. Постараюсь показать себя с лучшей стороны, но не буду пытаться спасти мир на площадке. Попробую поймать ритм. Как-то так», – заявил Дёмин .