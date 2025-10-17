2

Егор Дёмин дебютирует в предсезонке «Бруклина» в игре с «Торонто»

Российский защитник «Нетс» впервые выйдет на паркет в предсезонном матче.

Дёмин, который до сих пор не играл из-за травмы стопы, пропустил первые три предсезонные встречи, прежде чем получил допуск к полноценным контактным тренировкам, когда «Нетс» находились в китайском Макао.

По словам главного тренера «Нетс» Жорди Фернандеса, россиянин появится на площадке в заключительном предсезонном матче против «Рэпторс».

«Он тренировался в соответствии с программой, которую мы для него разработали. Это была постепенная нагрузка, он смог поиграть в формате 5 на 5, и теперь он готов выйти на паркет. Так что хорошая новость в том, что против «Торонто» он проведет на площадке несколько минут. И это здорово. Я рад за него. Он проделал отличную работу, и теперь мы готовы сделать следующий шаг.

У меня не так уж много ожиданий от него, ему не нужно чувствовать никакого давления. Я хочу, чтобы он получил удовольствие от своих первых минут на площадке. Очевидно, я буду требовать от него того же, что и от всех остальных: действовать осмысленно, играть с полной отдачей и использовать свои суперсилы – а это его пас, бросок и рост. Но не надо слишком много думать. Я не хочу, чтобы он пытался все анализировать. Пусть просто выйдет и получит удовольствие», – сказал Фернандес.

Матч «Рэпторс» – «Нетс» начнется 18 октября в 2.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoЕгор Дёмин
logoНБА
Жорди Фернандес
logoБруклин
logoТоронто
предсезонные матчи
