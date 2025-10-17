  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», «Торонто» примет «Бруклин» и другие матчи
0

НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», «Торонто» примет «Бруклин» и другие матчи

18 октября пройдут восемь предсезонных матчей НБА.

В последний день подготовительных игр Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку во встрече «Филадельфии» с «Миннесотой», а в матче «Бруклина» с «Торонто» должен дебютировать Егор Дёмин.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8672 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНБА
logoМайами
logoОклахома-Сити
результаты
logoКлипперс
logoГолден Стэйт
logoМемфис
logoСан-Антонио
logoСакраменто
logoИндиана
logoДенвер
logoТоронто
logoЛейкерс
logoНью-Йорк
logoШарлотт
logoФиладельфия
предсезонные матчи
logoБруклин
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фэнтези НБА: пора собирать команды! Йокич, Дончич, Яннис, Шэй уже ждут вас
вчера, 03:30
4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
469 октября, 07:24
НБА. Последний день регулярки. 39+10 от Хардена обеспечили «Клипперс» победу над «Голден Стэйт» в овертайме, «Мемфис» был сильнее «Далласа» и другие матчи
52014 апреля, 03:40
Главные новости
Тайлер Хирро, Норман Пауэлл и Эндрю Уиггинс вряд ли получат продления от «Майами» в ближайшее время
10 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
20 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Очевидно, «Рокетс» не предлагают Дюрэнту 120 миллионов на два года. Цифра будет зависеть от Тари Исона»
35 минут назад
Крис Коллинсворт о серии с Джорданом на NBC: «Это будет погружение в образ мышления Майкла»
50 минут назад
«Поэтому я не могу поймать мяч». Игроки «Никс» проверили свою скорость реакции
сегодня, 16:05Видео
Директор по персоналу «Денвера» Джон Уоллес: «Хотели, чтобы Йокич снова начал получать удовольствие от баскетбола»
сегодня, 15:50
Брэдли Бил может дебютировать в составе «Клипперс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 15:15
22-й номер драфта-2023 Дарик Уайтхэд присоединился к «Оклахоме»
сегодня, 14:59
Никола Милутинов: «Украли победу у «Маккаби»
сегодня, 14:40
23-летний грузинский форвард Александр Мерквиладзе начнет профессиональную карьеру в «Арисе»
сегодня, 14:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
20 минут назад
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
20 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 14:03Live
Трент Форрест и Маркус Ховард не помогут «Басконии» в ближайших матчах
сегодня, 15:59
«Маккаби» и «Хапоэль» отправили Евролиге запрос о возвращении домашних матчей в Израиль (Las Provincias)
1сегодня, 14:52
Чейссон Рэндл подписал месячный контракт с «Лондоном»
сегодня, 14:15Фото
Крис Ледлум из «Ульма» стал MVP 3-го тура Еврокубка
сегодня, 14:09Фото
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
1сегодня, 11:54
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36