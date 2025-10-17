НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», «Торонто» примет «Бруклин» и другие матчи

18 октября пройдут восемь предсезонных матчей НБА.

В последний день подготовительных игр Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку во встрече «Филадельфии» с «Миннесотой», а в матче «Бруклина » с «Торонто » должен дебютировать Егор Дёмин.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.