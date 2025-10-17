НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», «Торонто» примет «Бруклин» и другие матчи
18 октября пройдут восемь предсезонных матчей НБА.
В последний день подготовительных игр Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку во встрече «Филадельфии» с «Миннесотой», а в матче «Бруклина» с «Торонто» должен дебютировать Егор Дёмин.
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8672 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
