«Надеюсь, следующие игры пройдут при полных трибунах». «Хапоэль» обыграл «Валенсию» за закрытыми дверями

Тренеры прокомментировали матч при пустых трибунах.

Игра между «Хапоэлем Тель-Авив» и «Валенсией» в Испании прошла без зрителей по соображениям безопасности.

«Хапоэль» одержал победу – 100:93, Василие Мицич стал самым результативным игроком матча с 24 очками (7 из 9 с игры, 2 из 6 из-за дуги) и 6 передачами.

«Очень жаль, что такая великолепная арена, которую построила «Валенсия», осталась без зрителей. Нашему баскетболу их нужно как можно больше. Фанаты – это замечательно. Они мотивируют команду и в целом повышают качество игры. Надеюсь, что следующие матчи пройдут при полных трибунах», – заявил главный тренер израильского клуба Димитрис Итудис.

«Не хочу использовать это в качестве оправдания. Нам пришлось подстраиваться под ситуацию, жаловаться бесполезно. Хотели бы играть при фанатах, но проиграли не поэтому», – признал тренер «Валенсии» Педро Мартинес.