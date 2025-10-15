Евролига. «Панатинаикос» примет «Виллербан», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
15 октября прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Греческий «Панатинаикос» примет французский «Виллербан». Испанский «Реал» сыграет с сербским «Партизаном».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Жальгирис Литва – 3-1,Барселона Испания – 3-1, Валенсия Испания – 2-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Монако – 2-1, Партизан Сербия – 2-1, Реал Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Париж Франция – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-2, Олимпиакос Греция – 2-2, Дубай ОАЭ – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Виллербан Франция – 1-2, Виртус Италия – 1-2, Фенербахче Турция – 1-3, Милан Италия – 1-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-3, Баскония Испания – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
