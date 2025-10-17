23-летний грузинский форвард Александр Мерквиладзе начнет профессиональную карьеру в «Арисе»
«Арис» подписал Александра Мерквиладзе.
Грузинский форвард (23 года, 206 см) завершил выступление в NCAA. В последнем сезоне из пяти он набирал 10,3 очка, 6,4 подбора и 2 передачи в среднем, при 33,6% точности из-за дуги.
Мерквиладзе начнет профессиональную карьеру в Греции, присоединившись к «Арису». Баскетболист получит возможность играть в Еврокубке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8647 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Ариса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости