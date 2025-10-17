23-летний грузинский форвард Александр Мерквиладзе начнет профессиональную карьеру в «Арисе»

«Арис» подписал Александра Мерквиладзе.

Грузинский форвард (23 года, 206 см) завершил выступление в NCAA. В последнем сезоне из пяти он набирал 10,3 очка, 6,4 подбора и 2 передачи в среднем, при 33,6% точности из-за дуги.

Мерквиладзе начнет профессиональную карьеру в Греции, присоединившись к «Арису ». Баскетболист получит возможность играть в Еврокубке.