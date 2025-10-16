Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»

Чейссон Рэндл вернется в Европу.

32-летний американский разыгрывающий переедет из Руанды в Великобританию и присоединится к «Лондон Лайонс».

Рэндл не был выбран на драфте-2015 НБА, но провел 4 сезона в лиге. На его счету 119 матчей со средними показателями в 5,7 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 20,4 минуты.

В 2023 году баскетболист отправился сначала в Пуэрто-Рико, потом в Грецию (АЕК), а в 2025 году оказался в Африке.

В составе «Лайонс» Рэндл будет выступать в национальном турнире и в Еврокубке.