0

Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»

Чейссон Рэндл вернется в Европу.

32-летний американский разыгрывающий переедет из Руанды в Великобританию и присоединится к «Лондон Лайонс».

Рэндл не был выбран на драфте-2015 НБА, но провел 4 сезона в лиге. На его счету 119 матчей со средними показателями в 5,7 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 20,4 минуты.

В 2023 году баскетболист отправился сначала в Пуэрто-Рико, потом в Грецию (АЕК), а в 2025 году оказался в Африке.

В составе «Лайонс» Рэндл будет выступать в национальном турнире и в Еврокубке.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6176 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эмилиано Карчии
переходы
logoНБА
logoЛондон Лайонс
logoЧейссон Рэндл
logoЕврокубок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»
58 минут назад
«Никс» «ошарашены» завершением карьеры Малкольма Брогдона
6сегодня, 09:45
Джейсон Кидд: «Пока это еще не так заметно, но команде нравится, когда Купер Флэгг действует в роли плеймейкера»
сегодня, 09:30
Лука Вильдоса арестован в Болонье за блокировку машины скорой помощи и нападение на медиков
4сегодня, 09:12
«Культура вбросов так надоела». Леброн Джеймс порадовался новому сегменту ESPN с Тимом Леглером
2сегодня, 08:59
«Надеюсь, следующие игры пройдут при полных трибунах». «Хапоэль» обыграл «Валенсию» за закрытыми дверями
сегодня, 08:33
Джей Джей Редик: «Флэгг никого мне не напоминает. Много говорят о Гранте Хилле, но Купер особенный»
3сегодня, 07:59
Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
1сегодня, 07:35
Гэйб Винсент забросил 5 трехочковых за первые 4 минуты матча с «Далласом»
5сегодня, 07:31Видео
Ламело Болл и Ксавьер Тиллман – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 06:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
44 минуты назад
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
1сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
6сегодня, 07:45Видео
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
сегодня, 07:10Фото
Еврокубок. «Лондон» примет «Тренто»
сегодня, 06:59
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
сегодня, 05:15
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56
«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита
сегодня, 04:45
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
вчера, 20:59
Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
вчера, 20:43