«Милуоки» продлил контракт с Эй Джей Грином на четыре года и 45 млн долларов
«Бакс» продлили соглашение с одним из лучших снайперов лиги.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, Эй Джей Грин согласовал с «Милуоки» четырехлетнее продление контракта на 45 млн долларов. Вся сумма является гарантированной.
В случае неудачных переговоров 26-летний баскетболист мог стать свободным агентом следующим летом, однако теперь он связан с «Бакс» долгосрочным соглашением.
Эй Джей Грин является одним из лучших снайперов НБА. В прошлом сезоне он провел 73 матча в составе «Милуоки и в среднем набирал 7,4 очка за 23 минут на площадке, при 42,7% реализации трехочковых.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7638 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
