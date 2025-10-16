2

«Милуоки» продлил контракт с Эй Джей Грином на четыре года и 45 млн долларов

«Бакс» продлили соглашение с одним из лучших снайперов лиги.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Эй Джей Грин согласовал с «Милуоки» четырехлетнее продление контракта на 45 млн долларов. Вся сумма является гарантированной.

В случае неудачных переговоров 26-летний баскетболист мог стать свободным агентом следующим летом, однако теперь он связан с «Бакс» долгосрочным соглашением.

Эй Джей Грин является одним из лучших снайперов НБА. В прошлом сезоне он провел 73 матча в составе «Милуоки и в среднем набирал 7,4 очка за 23 минут на площадке, при 42,7% реализации трехочковых.

Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
