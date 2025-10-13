«Милуоки» подписал Алекса Адетокумбо

Впервые в истории НБА три брата будут играть в одной команде.

По информации ESPN, «Бакс» подписали двухсторонний контракт с Алексом Адетокумбо . 24-летний форвард присоединится к своим братьям Яннису и Танасису .

Отмечается, что это первый случай в истории НБА , когда трое родных братьев одновременно находятся в активном составе одной команды.

В последние сезоны Алекс Адетокумбо выступал за греческие ПАОК и «Арис». Игрок провел 19 матчей в чемпионате Греции, набирая в среднем 0,9 очка, 0,9 подбора и 0,2 передачи за 4 минуты на площадке.