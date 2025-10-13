«Милуоки» подписал Алекса Адетокумбо
Впервые в истории НБА три брата будут играть в одной команде.
По информации ESPN, «Бакс» подписали двухсторонний контракт с Алексом Адетокумбо. 24-летний форвард присоединится к своим братьям Яннису и Танасису.
Отмечается, что это первый случай в истории НБА, когда трое родных братьев одновременно находятся в активном составе одной команды.
В последние сезоны Алекс Адетокумбо выступал за греческие ПАОК и «Арис». Игрок провел 19 матчей в чемпионате Греции, набирая в среднем 0,9 очка, 0,9 подбора и 0,2 передачи за 4 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
