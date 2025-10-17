Данк Джей Ди Дэвисона через Вита Крейчи и «мельница» Трея Мерфи стали лучшими моментами игрового дня НБА
Лига представила подборку лучших моментов матчей 16 октября.
Авторами хайлайтов среди прочих стали форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи, защитник «Орландо» Джейс Ричардсон и защитник «Хьюстона» Джей Ди Дэвисон.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8499 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
