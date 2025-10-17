  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Данк Джей Ди Дэвисона через Вита Крейчи и «мельница» Трея Мерфи стали лучшими моментами игрового дня НБА
Видео
1

Данк Джей Ди Дэвисона через Вита Крейчи и «мельница» Трея Мерфи стали лучшими моментами игрового дня НБА

Лига представила подборку лучших моментов матчей 16 октября.

Авторами хайлайтов среди прочих стали форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи, защитник «Орландо» Джейс Ричардсон и защитник «Хьюстона» Джей Ди Дэвисон.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8499 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoНовый Орлеан
logoБаскетбол - видео
logoДжейс Ричардсон
logoНБА
logoОрландо
logoВит Крейчи
logoТрей Мерфи
logoДжей Ди Дэвисон
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайон Уильямсон исполнил «мельницу», затем навесил Трэю Мерфи на его «мельницу»
3сегодня, 04:37Видео
Кевон Луни выбыл на 2–3 недели из-за травмы колена
215 октября, 21:09
Зайон Уильямсон о «Новом Орлеане»: «Независимо от того, что говорят люди, это мой дом, моя крепость»
10 октября, 08:49
Главные новости
Камело Энтони предсказал MVP Виктора Вембаньямы: «Инопланетянина мы еще не видели»
4сегодня, 09:33
Дюрэнт о словах Баркли про «водителя автобуса»: «Он никогда не знал, каково это – отбросить свое эго, чтобы помочь команде выиграть чемпионство. Всегда речь шла только о нем»
11сегодня, 09:15
Энджел Риз: «Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают»
сегодня, 08:50
Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»
12сегодня, 07:31
Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»
33сегодня, 07:07
Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот
2сегодня, 06:45Видео
Расселл Уэстбрук в своем 18-м сезоне будет выступать под номером «18»
4сегодня, 06:25
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»
4сегодня, 06:12
Запущен Фэнтези НБА-2025/26: пора собирать команды!
сегодня, 05:45Фэнтези
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (16 очков и 12 передач) в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 05:44Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
сегодня, 08:32
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 08:24
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 08:17
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:08
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 07:50
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33