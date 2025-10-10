Зайон Уильямсон о «Новом Орлеане»: «Независимо от того, что говорят люди, это мой дом, моя крепость»

Форвард «Пеликанс» гордится возможностью представлять команду.

«Это всегда привилегия – надеть майку НБА , быть игроком «Пеликанс». Что касается баскетбола, было здорово снова выйти на паркет. Это мой дом. Независимо от того, что говорят люди, это мой дом. Моя крепость. Я с нетерпением жду возможности снова играть перед этими болельщиками», – сказал Уильямсон .

25-летний форвард провел в «Новом Орлеане » все 6 лет своей карьеры, но из-за травм сыграл лишь в 214 матчах.