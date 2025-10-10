Зайон Уильямсон о «Новом Орлеане»: «Независимо от того, что говорят люди, это мой дом, моя крепость»
Форвард «Пеликанс» гордится возможностью представлять команду.
«Это всегда привилегия – надеть майку НБА, быть игроком «Пеликанс». Что касается баскетбола, было здорово снова выйти на паркет. Это мой дом. Независимо от того, что говорят люди, это мой дом. Моя крепость. Я с нетерпением жду возможности снова играть перед этими болельщиками», – сказал Уильямсон.
25-летний форвард провел в «Новом Орлеане» все 6 лет своей карьеры, но из-за травм сыграл лишь в 214 матчах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Pelicans Film Room в соцсети X
