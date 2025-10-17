Зайон Уильямсон исполнил «мельницу», затем навесил Трэю Мерфи на его «мельницу»
Уильямсон и Мерфи устроили небольшое шоу.
В предсезонном матче против «Орландо» Зайон Уильямсон сначала порадовал зрителей своей «мельницей», а вскоре после этого помог Трею Мерфи исполнить такой же эффектный данк, навесив ему аллей-уп.
«Новый Орлеан» проиграл встречу (125:132), Уильямсон отметился 18 очками (9 из 11 с игры), 5 подборами и 6 передачами, Мерфи – 18 очками (7 из 14 с игры), 7 подборами и 3 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
