Камело Энтони предсказал MVP Виктора Вембаньямы: «Инопланетянина мы еще не видели»

Энтони считает, что центровой «Сперс» получит награду «Самому ценному игроку».

«Я предсказываю, что он станет MVP в этом году. Я так говорю, потому что он может лидировать в каждой возможной статистической категории в этом сезоне. Люди никогда не видели ничего подобного Уилту , пока не появился Карим, и никогда не видели ничего подобного Кариму , пока не появился Шак. Мы никогда не видели такого, как Шак – настоящий образец физической мощи. Мы никогда не видели такого, как Леброн . И мы никогда не видели Вемби. Вот что такое MVP. Он собрал все камни бесконечности: он ходил к Хакиму, к Гарнетту … Инопланетянина мы еще не видели», – сказал Энтони .

За два сезона в НБА Виктор Вембаньяма в среднем набирает 22,5 очка, 10,8 подбора и 3,8 блок-шота за матч при 46,9% попаданий с игры.