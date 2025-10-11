  • Спортс
Игорь Знаменский: «Вембаньяма обязательно побьет все свои личные рекорды. Будут трипл-даблы с блок-шотами, трипл-даблы с передачами, 30 подборов и 60 набранных очков и что-то подобное»

Игорь Знаменский ожидает сезона уровня MVP от Виктора Вембаньямы.

«В этом сезоне Виктор Вембаньяма покажет самый доминирующий баскетбол, которого мы не видели как минимум последние 5 лет в НБА. Что-то подобное мы наблюдали от Джоэла Эмбиида в сезоне 2023/24.

В последний раз стабильно на таком высочайшем уровне выступал Джеймс Харден в «Хьюстоне» 6-7 лет назад. В то время его действительно никто не мог остановить. Вемба будет настолько же хорош. Он обязательно побьет все свои личные рекорды, а это: 50 очков, 23 подбора, 11 передач, 6 перехватов и 10 блок-шотов. Будут трипл-даблы с блок-шотами, трипл-даблы с передачами. Возможно, 30 подборов, 60 набранных очков и что-то подобное еще.

В конце сезона будут споры о том, почему награду MVP дать не ему, а Шэю, который приносит своей команде гораздо больше побед? И вполне возможно, что Вемба заберет эту награду. Просто потому, что нельзя будет проигнорировать такой уникальный набор цифр, которого в NBA, для больших игроков, мы не видели со времён Шакила О’Нила начала 2000-х», – заявил ведущий в эфире «Взял Мяч».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
