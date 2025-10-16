Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
Айзейю Кэнана прооперировали в США.
34-летний американский разыгрывающий «Црвены Звезды» получил разрыв крестообразной связки на Суперкубке Лиги ВТБ в Белграде в сентябре.
Операция, по сообщению команды, прошла успешно. Для Кэнана это был бы второй сезон в составе сербского клуба. В прошлом розыгрыше Евролиги он набирал 10 очков, 1,5 подбора и 1,3 передачи за 21 минуту в среднем, реализуя 38,3% трехочковых.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5848 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости