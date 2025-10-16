Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»

Остоя Мияйлович обозначил трансферные цели клуба.

«Партизан» начал сезон Евролиги с результатом 2-2.

«Нам не хватает одного «большого». Но руководство и тренерский штаб сошлись на том, что мы не будем подписывать кого-то, чтобы просто заполнить ростер.

Нам нужен игрок, который будет действительно полезен и обеспечит результат.

Независимо от ситуации, мы не подпишем никого, пока не убедимся, что он будет реальным усилением и подойдет тренеру. Но как только эти факторы сложатся, мы будем действовать моментально. У нас идут переговоры с несколькими баскетболистами, надеемся на скорейшее решение проблемы», – поделился президент сербского клуба.