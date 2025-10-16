  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
0

Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»

Остоя Мияйлович обозначил трансферные цели клуба.

«Партизан» начал сезон Евролиги с результатом 2-2.

«Нам не хватает одного «большого». Но руководство и тренерский штаб сошлись на том, что мы не будем подписывать кого-то, чтобы просто заполнить ростер.

Нам нужен игрок, который будет действительно полезен и обеспечит результат.

Независимо от ситуации, мы не подпишем никого, пока не убедимся, что он будет реальным усилением и подойдет тренеру. Но как только эти факторы сложатся, мы будем действовать моментально. У нас идут переговоры с несколькими баскетболистами, надеемся на скорейшее решение проблемы», – поделился президент сербского клуба.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6366 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
logoПартизан
Остоя Мияйлович
возможные переходы
logoАдриатическая лига
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
116 минут назад
Джордан Нвора из «Црвены Звезды» стал MVP 4-го тура Евролиги
46 минут назадФото
Кэмерон Джонсон: «Йокич может выглядеть медленным, но все его решения принимаются за доли секунды»
51 минуту назад
Лоренцо Браун получил травму левой икроножной мышцы и пропустит игру с «Жальгирисом»
сегодня, 11:27
Энджел Риз приняла участие в шоу Victoria’s Secret
2сегодня, 10:59Видео
Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»
сегодня, 09:59
«Никс» «ошарашены» завершением карьеры Малкольма Брогдона
9сегодня, 09:45
Джейсон Кидд: «Пока это еще не так заметно, но команде нравится, когда Купер Флэгг действует в роли плеймейкера»
сегодня, 09:30
Лука Вильдоса арестован в Болонье за блокировку машины скорой помощи и нападение на медиков
4сегодня, 09:12
«Культура вбросов так надоела». Леброн Джеймс порадовался новому сегменту ESPN с Тимом Леглером
2сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Лондон» примет «Тренто»
16 минут назад
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
2сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
6сегодня, 07:45Видео
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
сегодня, 07:10Фото
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
сегодня, 05:15
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56
«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита
сегодня, 04:45
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
вчера, 20:59