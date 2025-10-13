Тайсон Картер выбыл на неопределенный срок из-за тромбоэмболии, «Црвена Звезда» ищет замену

«Црвена Звезда» лишилась атакующего защитника Тайсона Картера.

Клуб официально подтвердил, что у 27-летнего баскетболиста диагностирована тромбоэмболия легочной артерии. В воскресенье появилась информация, что Картер был госпитализирован из-за респираторных осложнений. Медицинские обследования подтвердили диагноз, однако сроки восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Евролиги американский защитник провел три матча, набирая в среднем 14,7 очка, 2,7 подбора и 2,3 передачи за 27 минут на площадке.

На фоне ситуации с Картером главный тренер команды Саша Обрадович высказался о возможном подписании игрока в заднюю линию: «Мы сейчас этим занимаемся. Рынок непростой, и мы не хотим приглашать кого-то просто для галочки. Эта позиция для нас в приоритете. У нас есть несколько кандидатов, и в ближайшие дни мы планируем сузить список вариантов».