«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб

Будущее Роландса Шмитса в Турции остается неясным.

30-летний латвийский форвард проводит второй сезон за «Анадолу Эфес» и получает все меньше игрового времени. В 4 матчах Евролиги он выходил на площадку в среднем на 13,6 минуты, набирая 5 очков, 2,3 подбора и 1 передачу.

Инсайдер Маттео Андреани сообщает, что Шмитс привлек интерес других команд Евролиги, которые наблюдают за ситуацией игрока в Турции.

Сам клуб отрицает возможность расставания с форвардом, заявив, что Шмитс «является важной и ценной частью команды на площадке и за ее пределами».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
возможные переходы
logoчемпионат Турции
logoЕвролига
Роландс Шмитс
logoАнадолу Эфес
