Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»
Дюрэнт описал свои эмоции от перехода Хардена в «Хьюстон».
«Вещь, которая меня больше всего взбесила, это когда Брон и Ди Уэйд, куча других чуваков из НБА писали что-то типа: «Поздравляю моего бро Джеймса, он едет в «Хьюстон» и будет разваливать!» Они были просто счастливы, что мы с Рассом и Джеймсом больше не будем вместе. Так счастливы! Я знаю, что Леброн был так чертовски счастлив, что мы разбежались, ведь мы сидели у них на хвосте», – сказал Дюрэнт.
В 2012 году «Оклахома» с Харденом, Уэстбруком и Дюрэнтом проиграла в финале НБА «Майами» Джеймса, Уэйда и Боша (1-4).
Харден и «Тандер» не смогли договориться о продлении контракта, в результате чего защитника обменяли в «Рокетс» осенью.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8353 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
