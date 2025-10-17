Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»

Дюрэнт описал свои эмоции от перехода Хардена в «Хьюстон».

«Вещь, которая меня больше всего взбесила, это когда Брон и Ди Уэйд , куча других чуваков из НБА писали что-то типа: «Поздравляю моего бро Джеймса, он едет в «Хьюстон» и будет разваливать!» Они были просто счастливы, что мы с Рассом и Джеймсом больше не будем вместе. Так счастливы! Я знаю, что Леброн был так чертовски счастлив, что мы разбежались, ведь мы сидели у них на хвосте», – сказал Дюрэнт.

В 2012 году «Оклахома» с Харденом, Уэстбруком и Дюрэнтом проиграла в финале НБА «Майами» Джеймса, Уэйда и Боша (1-4).

Харден и «Тандер» не смогли договориться о продлении контракта, в результате чего защитника обменяли в «Рокетс» осенью.