  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»
8

Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»

Дюрэнт описал свои эмоции от перехода Хардена в «Хьюстон».

«Вещь, которая меня больше всего взбесила, это когда Брон и Ди Уэйд, куча других чуваков из НБА писали что-то типа: «Поздравляю моего бро Джеймса, он едет в «Хьюстон» и будет разваливать!» Они были просто счастливы, что мы с Рассом и Джеймсом больше не будем вместе. Так счастливы! Я знаю, что Леброн был так чертовски счастлив, что мы разбежались, ведь мы сидели у них на хвосте», – сказал Дюрэнт.

В 2012 году «Оклахома» с Харденом, Уэстбруком и Дюрэнтом проиграла в финале НБА «Майами» Джеймса, Уэйда и Боша (1-4).

Харден и «Тандер» не смогли договориться о продлении контракта, в результате чего защитника обменяли в «Рокетс» осенью.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8353 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoДуэйн Уэйд
logoКрис Бош
logoДжеймс Харден
logoМайами
logoЛеброн Джеймс
logoРасселл Уэстбрук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер: «Никаких претензий к ребятам моего возраста, но настоящая проверка – это Леброн, Карри, Дюрэнт, Харден»
2514 октября, 16:20
Кевин Дюрэнт о «Финиксе» после его ухода: «Нулевые ожидания = лучше атмосфера»
213 октября, 12:14
«Ты здесь новичок, угомонись». Кевин Дюрэнт посмеялся над трэш-током со скамейки «Джаз»
129 октября, 06:18Видео
Главные новости
Энджел Риз: «Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают»
16 минут назад
Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»
26сегодня, 07:07
Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот
2сегодня, 06:45Видео
Расселл Уэстбрук в своем 18-м сезоне будет выступать под номером «18»
3сегодня, 06:25
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»
3сегодня, 06:12
Запущен Фэнтези НБА-2025/26: пора собирать команды!
сегодня, 05:45Фэнтези
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (16 очков и 12 передач) в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 05:44Видео
Рид Шеппард набрал 29+6+6 в игре с «Атлантой»
3сегодня, 05:27Видео
Уокер Кесслер забил трехочковый, заблокировал трехочковый и убежал в быстрый отрыв
3сегодня, 05:15Видео
«Юта» совершила рывок 13:4 за последние 3 минуты четвертой четверти и вырвала победу у «Портленда»
сегодня, 04:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
34 минуты назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
42 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
49 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
58 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 07:50
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33