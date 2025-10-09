«Ты здесь новичок, угомонись». Кевин Дюрэнт посмеялся над трэш-током со скамейки «Джаз»
Кевин Дюрэнт продолжает получать удовольствие от перебранок.
В дебютном матче за «Рокетс» форвард зацепился языком с защитником Айзейей Коллиером (21 год, 2-й сезон) на скамейке «Джаз».
«Ты здесь новичок. Совсем зеленый. Чего ты рот-то раскрыл? Угомонись», – посмеялся Дюрэнт во время исполнения штрафных. Форвард набрал 20 очков за 23 минуты и стал самым результативным в своей команде. «Хьюстон» одержал победу – 140:127.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
