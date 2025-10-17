Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»

Пирс считает себя лучшим универсальным атакующим игроком.

«У меня не было слабостей в атаке. Возьмите всех лучших бомбардиров и отнимите у них их самое сильное оружие. Но что касается меня, вы даже не сможете сказать, что я делал лучше всего в атаке, потому что я делал все одинаково хорошо. Можно сказать про Карри – отнимите его броски. Про Джордана – его фэйдэвэй. Что вы отнимете у меня? Я все делал хорошо.

Я выиграл конкурс трехочковых, я доминировал в играх благодаря трехочковым. И Стеф Карри участвовал в том конкурсе... Он величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт ? Я могу делать все то же, что и он», – заявил Пирс .

Лучшим с точки зрения результативности в 19-летней карьере Пирса был сезон-2005/06, в котором он набирал в среднем 26,8 очка (47,1% с игры, 35,4% из-за дуги).