Пол Пирс: «Я был лучшим чистым бомбардиром в истории НБА»

Легенда «Бостона» сделал сильное заявление.

Пирс ответил на высказывание Леброна Джеймса , назвавшего Кевина Дюрэнта «бомбардиром с самым обширным арсеналом».

«Я, наверное, был лучшим чистым бомбардиром в истории НБА . Я был очень универсален, если задуматься. Я должен быть в этом списке… Наверное, у меня был один из наиболее широких арсеналов», – сказал Пирс .

Средняя результативность Пирса за 19 сезонов карьеры – 19,7 очка, пять сезонов подряд он набирал 25 или более очков за матч. Также в его активе есть победа на конкурсе трехочковых Матча всех звезд.