Пол Пирс: «Я был лучшим чистым бомбардиром в истории НБА»
Легенда «Бостона» сделал сильное заявление.
Пирс ответил на высказывание Леброна Джеймса, назвавшего Кевина Дюрэнта «бомбардиром с самым обширным арсеналом».
«Я, наверное, был лучшим чистым бомбардиром в истории НБА. Я был очень универсален, если задуматься. Я должен быть в этом списке… Наверное, у меня был один из наиболее широких арсеналов», – сказал Пирс.
Средняя результативность Пирса за 19 сезонов карьеры – 19,7 очка, пять сезонов подряд он набирал 25 или более очков за матч. Также в его активе есть победа на конкурсе трехочковых Матча всех звезд.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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