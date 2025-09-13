Пол Пирс о прошедшем сезоне «Селтикс»: «Они слились сами, никакой связи с «Никс» и их талантами»

Пол Пирс порассуждал о последних месяцах «Бостона».

Фавориты прошедшего чемпионата вылетели во втором раунде после травмы своего лидера Джейсона Тейтума.

«Они сами слили ту серию. 20-очковое преимещество в первых двух матчах, которые они в итоге програли у себя дома. Самостоятельный слив, никакой связи с «Никс» и их талантами.

Многое в этом происходит из их стиля игры. Они часто сдают преимущество из-за своих трехочковых. Как побеждают, так и проигрывают. После титула нельзя заставить их менять концепцию. Это их баскетбол.

Не думаю, что травма Тейтума радикально изменила планы клуба на лето. Ситуация осталась бы прежней. Огромный налог на роскошь, второй налоговый порог и все такое. Им все равно пришлось бы принимать те же решения. Но травма сделала их более простыми. Позволила увереннее расстаться с Дрю Холидэем и Кристапсом Порзингисом.

Этот год станет определяющим для игроков. Клуб будет разбираться, кто останется надолго», – заключил Пирс.