Шэмса Чарания: «Пол Джордж вряд ли сыграет в первом матче сезона»
Форвард «Филадельфии» продолжает восстанавливаться после травмы.
«Я общался с представителями лагеря Пола Джорджа, и они сообщили, что его участие в первом матче сезона не ожидается. При этом отметили, что после артроскопической операции на колене в межсезонье баскетболист демонстрирует значительный прогресс, и возвращение на площадку ожидается вскоре после старта регулярного сезона», – поделился инсайдер Шэмс Чарания.
Из-за проблем со здоровьем 35-летний форвард в своем дебютном сезоне за «Сиксерс» провел только 41 матч, набирая в среднем 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи за 33 минуты на площадке.
23 октября «Филадельфия» примет «Бостон» в своем первом матче нового сезона НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
