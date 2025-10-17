2

Шэмса Чарания: «Пол Джордж вряд ли сыграет в первом матче сезона»

Форвард «Филадельфии» продолжает восстанавливаться после травмы.

«Я общался с представителями лагеря Пола Джорджа, и они сообщили, что его участие в первом матче сезона не ожидается. При этом отметили, что после артроскопической операции на колене в межсезонье баскетболист демонстрирует значительный прогресс, и возвращение на площадку ожидается вскоре после старта регулярного сезона», – поделился инсайдер Шэмс Чарания.

Из-за проблем со здоровьем 35-летний форвард в своем дебютном сезоне за «Сиксерс» провел только 41 матч, набирая в среднем 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи за 33 минуты на площадке.

23 октября «Филадельфия» примет «Бостон» в своем первом матче нового сезона НБА.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7638 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoПол Джордж
logoФиладельфия
Шэмс Чарания
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Ви Джей Эджкомба проблемы с бедром, 7 игроков «Сиксерс» не смогут сыграть против «Мэджик»
310 октября, 17:59
Пол Джордж о своей роли: «Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем, который был интересен «Филадельфии». Не сказал последнее слово»
327 сентября, 05:54
«Хуже уже не будет». Пол Джордж намерен выступать в роли поинт-форварда на 4-й позиции
426 сентября, 16:35
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном», «Атланта» примет «Хьюстон» и другие матчи
58 минут назад
Евролига. «Олимпиакос» за 4 минуты сумел отыграть отставание в 12 очков и обыграл «Маккаби», «Милан» победил «Жальгирис» и другие результаты
11сегодня, 21:01
Мужская сборная Великобритании отстранена от международных соревнований
сегодня, 20:46
«Милуоки» продлил контракт с Эй Джей Грином на четыре года и 45 млн долларов
2сегодня, 20:34
Джейден Айви выбыл как минимум на 4 недели
1сегодня, 20:20
Кармело Энтони об Энтони Эдвардсе: «Когда он начнет доминировать в посте – это будет совершенно новый уровень»
сегодня, 20:06
Дэвид Адельман о совместной игре Йокича и Валанчюнаса: «Мне было очень забавно смотреть это в записи»
сегодня, 19:50
Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»
3сегодня, 18:47
НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта
2сегодня, 18:05
«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди
9сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
сегодня, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
сегодня, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1сегодня, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
сегодня, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
сегодня, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2сегодня, 15:50Видео
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
сегодня, 14:46
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
сегодня, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13