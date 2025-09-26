«Хуже уже не будет». Пол Джордж намерен выступать в роли поинт-форварда на 4-й позиции

Пол Джордж поделился планами на сезон.

«Хуже, чем в прошлом году, уже не будет. Это было самое дно.

Если бы меня спросили 10 лет назад, был бы против игры на позиции тяжелого поинт-форварда. Но теперь рад оставить молодежи право бегать на периметре.

Ник Нерс рассчитывает на меня в работе с молодыми игроками. Это много значит для меня. Уже ознакомился с их рабочим процессом. Дал несколько советов», – рассказал форвард «Филадельфии».