У Ви Джей Эджкомба проблемы с бедром, 7 игроков «Сиксерс» не смогут сыграть против «Мэджик»
У «Филадельфии» сложности с составом.
7 баскетболистов не смогут принять участие в предсезонном матче с «Мэджик». На площадке не будет центрового Джоэла Эмбиида, форвардов Пола Джорджа и Трендона Уотфорда и защитников Ви Джей Эджкомба, Квентина Граймса, Кайла Лаури и Джареда Маккейна.
У 3-го номера драфта-2025 болевые ощущения в левом бедре. Ожидается, что Эджкомб вернется к тренировкам на следующей неделе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости