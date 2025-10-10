У Ви Джей Эджкомба проблемы с бедром, 7 игроков «Сиксерс» не смогут сыграть против «Мэджик»

У «Филадельфии» сложности с составом.

7 баскетболистов не смогут принять участие в предсезонном матче с «Мэджик». На площадке не будет центрового Джоэла Эмбиида, форвардов Пола Джорджа и Трендона Уотфорда и защитников Ви Джей Эджкомба, Квентина Граймса, Кайла Лаури и Джареда Маккейна.

У 3-го номера драфта-2025 болевые ощущения в левом бедре. Ожидается, что Эджкомб вернется к тренировкам на следующей неделе.