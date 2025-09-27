  • Спортс
Пол Джордж о своей роли: «Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем, который был интересен «Филадельфии». Не сказал последнее слово»

Пол Джордж рассказал, какой видит свою роль в «Сиксерс».

Звездный форвард перешел в клуб на максимальный контракт в 2024 году, но не оправдал ожиданий и провел лишь 41 матч.

По словам Джорджа, он не рассматривает себя перед новым сезоном просто как ветерана, который постарается помогать молодым игрокам команды. 

«Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем, который был интересен «Филадельфии» и которого она подписала.

Я все еще способен многое сделать в баскетболе, вообще не сказал последнее слово. Все еще могу выступать на высоком уровне. Сейчас самое главное полностью выздороветь», – заявил 35-летний форвард.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2333 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dunk Central
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
