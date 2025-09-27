Пол Джордж о своей роли: «Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем, который был интересен «Филадельфии». Не сказал последнее слово»

Пол Джордж рассказал, какой видит свою роль в «Сиксерс».

Звездный форвард перешел в клуб на максимальный контракт в 2024 году, но не оправдал ожиданий и провел лишь 41 матч.

По словам Джорджа, он не рассматривает себя перед новым сезоном просто как ветерана, который постарается помогать молодым игрокам команды.

«Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем , который был интересен «Филадельфии» и которого она подписала.

Я все еще способен многое сделать в баскетболе, вообще не сказал последнее слово. Все еще могу выступать на высоком уровне. Сейчас самое главное полностью выздороветь», – заявил 35-летний форвард.