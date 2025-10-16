Брэндон Ингрэм: «В Кобе было что-то особенное. В конце каждой игры ты всегда ожидал от него чего-то невероятного»

Форвард «Торонто» рассказал, какие игроки сформировали его стиль игры.

«Конечно, я рос, наблюдая за Кобе . Мы жили на Восточном побережье и я сидел допоздна, чтобы посмотреть игры. Мама и папа это разрешали.

В нем было что-то особенное, понимаете? В конце каждой игры ты всегда ожидал от него чего-то невероятного. Кобе провел 20 лет на высоком уровне, и у него был просто другой менталитет.

Я много изучал разных игроков и большой поклонник Трэйси Макгрэйди и Кевина Дюрэнта . Мне нравятся баскетболисты с отточенными навыками, я также большой фанат Кайри Ирвинга и постоянно слежу за такими игроками», – поделился Брэндон Ингрэм .