Мэтт Барнс об особенности Кобе Брайанта: «Он стремился уничтожить соперника психологически и перехитрить, не полагаясь ни на что другое»

Мэтт Барнс назвал отличительную особенность Кобе Брайанта.

«Посмотрите на величие Брона , он самый результативный игрок в истории лиги, входит в пятерку лучших по передачам. Как легко набирает очки Кевин Дюрэнт, как это просто давалось Трэйси Макгрэйди, Полу Пирсу. Кобе отличался от других атакующих игроков.

Брайант изучал соперника, смотрел на то, какие позиции ты занимаешь, и давил на любую твою слабость, которую видел. Для него это всегда было скорее психологической игрой, чем чем-либо еще, он стремился уничтожить тебя психологически и перехитрить на протяжении всего матча, не полагаясь ни на что другое», – заявил бывший игрок НБА .