Брэндон Ингрэм полностью здоров и готов выступать за «Торонто» без распределения нагрузки

Звездный новобранец «Рэпторс» восстановился от травмы.

Легкий форвард Брэндон Ингрэм полностью здоров перед сезоном-25/26 и готов выступать за «Торонто » без распределения нагрузки.

Ингрэм перешел в «Рэпторс» по ходу прошедшего сезона, подписал продление на 3 года и 120 миллионов, но так и не сыграл за свой новый клуб из-за травмы голеностопа.

Экс-игрок «Пеликанс» получил инъекцию плазмы крови в апреле, летом медики разрешили ему полноценные тренировки с полным контактом. В канадском клубе заявили, что сейчас Ингрэм чувствует себя хорошо и готов выступать без каких-либо ограничений.