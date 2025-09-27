Брэндон Ингрэм полностью здоров и готов выступать за «Торонто» без распределения нагрузки
Звездный новобранец «Рэпторс» восстановился от травмы.
Легкий форвард Брэндон Ингрэм полностью здоров перед сезоном-25/26 и готов выступать за «Торонто» без распределения нагрузки.
Ингрэм перешел в «Рэпторс» по ходу прошедшего сезона, подписал продление на 3 года и 120 миллионов, но так и не сыграл за свой новый клуб из-за травмы голеностопа.
Экс-игрок «Пеликанс» получил инъекцию плазмы крови в апреле, летом медики разрешили ему полноценные тренировки с полным контактом. В канадском клубе заявили, что сейчас Ингрэм чувствует себя хорошо и готов выступать без каких-либо ограничений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Totonto Sun
