Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»

Форвард «Рэпторс» сравнил здешних фанатов с болельщиками «Пеликанс».

«Самое впечатляющее для меня – это видеть, что арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь, в отличие от Нового Орлеана. Каждое место заполнено, и все поддерживают команду», – сказал Ингрэм .

28-летний форвард провел в «Новом Орлеане » 6 сезонов. В феврале его обменяли в «Торонто », с которым Ингрэм почти сразу подписал 3-летнее продление на 120 миллионов долларов.