Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
Форвард «Рэпторс» сравнил здешних фанатов с болельщиками «Пеликанс».
«Самое впечатляющее для меня – это видеть, что арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь, в отличие от Нового Орлеана. Каждое место заполнено, и все поддерживают команду», – сказал Ингрэм.
28-летний форвард провел в «Новом Орлеане» 6 сезонов. В феврале его обменяли в «Торонто», с которым Ингрэм почти сразу подписал 3-летнее продление на 120 миллионов долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
