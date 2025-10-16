Джордан Нвора из «Црвены Звезды» стал MVP 4-го тура Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока четвертого тура.

Им стал 27-летний американский форвард «Црвены Звезды » Джордан Нвора . Баскетболист помог своему клубу одержать победу (88:79) над идущим до этого без поражений «Жальгирисом ».

Нвора набрал 24 очка, 7 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 5 перехватов (лучший показатель в карьере). Форвард реализовал 7 из 12 двухочковых, 1 из 4 трехочковых и 7 из 8 штрафных бросков.