Джордан Нвора из «Црвены Звезды» стал MVP 4-го тура Евролиги
Евролига назвала самого ценного игрока четвертого тура.
Им стал 27-летний американский форвард «Црвены Звезды» Джордан Нвора. Баскетболист помог своему клубу одержать победу (88:79) над идущим до этого без поражений «Жальгирисом».
Нвора набрал 24 очка, 7 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 5 перехватов (лучший показатель в карьере). Форвард реализовал 7 из 12 двухочковых, 1 из 4 трехочковых и 7 из 8 штрафных бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
