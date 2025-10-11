Фото
Саша Обрадович – новый главный тренер «Црвены Звезды»

56-летний специалист вернулся в белградский клуб.

«Црвена Звезда» расторгла контракт с Яннисом Сферопулосом после трех поражений подряд в начале сезона-2025/26, и теперь Саша Обрадович сменит греческого специалиста на этом посту.

Обрадович уже руководил белградским клубом в 2020 году, во время пандемии COVID-19. Он также провел значительную часть своей игроцкой карьеры в «Црвене Звезде», выступая в красно-белой футболке с 1987 по 1993 год, снова в 1994 году и с 1999 по 2000 год. Последним местом работы Обрадовича был «Монако», который он покинул в начале сезона-2024/25. 

Специалист проведет свою первую тренировку с «Црвеной Звездой» в воскресенье, а официальный дебют на новом посту состоится в следующий вторник в матче против «Жальгириса».

Вчера «Црвена Звезда» одержала первую победу после ухода Сферопулоса, обыграв «Фенербахче» в Стамбуле. На данный момент команда имеет результат 1-2 в Евролиге и 0-1 в Адриатической лиге после поражения от «Задара» дома.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
