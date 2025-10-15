Малкольм Брогдон объявил о завершении карьеры
Малкольм Бродгон принял неожиданное решение перед стартом сезона.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, 32-летний разыгрывающий официально завершил карьеру.
Этим летом Бродгон подписал однолетний контракт с «Нью-Йорком» и провел четыре игры в «предсезонке», набирая в среднем 4,3 очка, 2,3 подбора и 2 передачи за матч.
По словам Чарании, баскетболист имел хорошие шансы попасть в основной состав «Никс», но принял решение завершить карьеру и официально уведомил клуб о решении в среду.
Брогдон провел девять сезонов в НБА, выступая за «Милуоки», «Индиану», «Бостон», «Портленд» и «Вашингтон». Он был признан «Новичком года» в 2017-м, а также получал награду «Лучшего шестого игрока» в 2023-м году.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4974 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
