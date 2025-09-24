Шэмс Чарания: «Малкольму Брогдону отводится ключевая роль со скамейки в «Никс»
Шэмс Чарания прокомментировал планы «Нью-Йорка» по ротации.
Клуб занят решением проблемы сохранения Малькольма Брогдона и Лэндри Шэмета в своем составе на следующий сезон.
«Никс» намерены дать Брогдону ключевую роль в ротации со скамейки. Лэндри Шэмет при необходимости способен заткнуть дыры на позиции «винга» по ходу сезона. Его уважают в лиге.
«Нью-Йорк» планирует оставить обоих в составе», – поделился инсайдер ESPN.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости