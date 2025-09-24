Шэмс Чарания: «Малкольму Брогдону отводится ключевая роль со скамейки в «Никс»

Шэмс Чарания прокомментировал планы «Нью-Йорка» по ротации.

Клуб занят решением проблемы сохранения Малькольма Брогдона и Лэндри Шэмета в своем составе на следующий сезон.

«Никс» намерены дать Брогдону ключевую роль в ротации со скамейки. Лэндри Шэмет при необходимости способен заткнуть дыры на позиции «винга» по ходу сезона. Его уважают в лиге.

«Нью-Йорк » планирует оставить обоих в составе», – поделился инсайдер ESPN.