Малкольм Брогдон о переходе в «Никс»: «Хотел оказаться в команде, которая борется за титул»

Малкольм Брогдон намерен бороться за чемпионский титул.

«На десятом году карьеры я хотел оказаться в хорошей организации, которая конкурирует и стремится выиграть чемпионат. У меня так было в «Милуоки», «Бостоне», и здесь, я думаю, у нас есть реальный шанс», – заявил 32-летний разыгрывающий.

В прошлом сезоне Брогдон выступал за «Вашингтон», проведя 24 матча и в среднем набирая 12,7 очка, 3,8 подбора и 4,1 передачи.