0

Малкольм Брогдон о переходе в «Никс»: «Хотел оказаться в команде, которая борется за титул»

Малкольм Брогдон намерен бороться за чемпионский титул.

«На десятом году карьеры я хотел оказаться в хорошей организации, которая конкурирует и стремится выиграть чемпионат. У меня так было в «Милуоки», «Бостоне», и здесь, я думаю, у нас есть реальный шанс», – заявил 32-летний разыгрывающий.

В прошлом сезоне Брогдон выступал за «Вашингтон», проведя 24 матча и в среднем набирая 12,7 очка, 3,8 подбора и 4,1 передачи.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2993 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Джеймса Эдвардса в соцсети X
logoМалкольм Брогдон
logoНью-Йорк
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Микэл Бриджес о «Нью-Йорке»: «Люблю болельщиков, люблю культуру, люблю персонал, руководство, товарищей по команде, вообще все»
1сегодня, 11:46
Джейлен Брансон немного сбросил вес в межсезонье, готовясь к игре под руководством Брауна
сегодня, 07:26
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
5вчера, 08:43Фото
Главные новости
Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл «Брешию» и стал победителем турнира
8 минут назад
Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»
30 минут назад
Президент «Уралмаша» о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно»
сегодня, 17:58
Коби Уайт не планирует продлевать контракт с «Чикаго» до окончания текущего сезона
2сегодня, 17:36
Эл Хорфорд подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт»
39сегодня, 17:16
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань», УНИКС победил «Бетсити Парму»
58сегодня, 17:15Live
Бюджет «Црвены Звезды» на сезон-2025/26 составит 20 миллионов евро
сегодня, 16:44
Джордан Отт: «Мы будем тщательно контролировать нагрузку Марка Уильямса»
1сегодня, 16:09
Анонимный скаут НБА: «Сейчас не 2017 и не 2019 год. Если Уэстбрук или Симмонс останутся без контрактов, это уже не катастрофа»
6сегодня, 15:47
Девонте Грэм: «Я хочу побеждать, а не просто набирать 20 очков за игру»
сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
24 минуты назад
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий
сегодня, 18:03
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
сегодня, 17:10
Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»
сегодня, 16:27
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» победила «Энергию»
сегодня, 15:51
Нолан Траоре: «Я должен быть самым быстрым на площадке»
сегодня, 13:48
Исаак Бонга о «Партизане»: «Все лидеры остались, пришли Милтон и Паркер – сезон будет захватывающим»
сегодня, 13:29
Грэйсон Аллен о Хамане Малуаче: «На площадке он без умолку говорит, командует защитой. В этом аспекте он уже готов»
3сегодня, 12:04
«Дубай» подписал Сертача Шанлы до конца сезона
сегодня, 10:43Фото
«Филадельфия» отчислит Игора Миличича-младшего
сегодня, 09:23