Инсайдер Ян Бегли: «Готов поставить, что Брогдон и Шэмет останутся c «Никс»

«Нью-Йорк» готов провести обмен, чтобы сохранить Брогдона и Шэмета.

«Обмен Пакома Дадье или Майлза Макбрайда освободит достаточно места под потолком запрлат, чтобы сохранить обоих ветеранов.

Также «Нью-Йорк» может обменять Тайлера Колека, и тогда у них будет место под вторым апроном для подписания Брогдона и Шэмета. Но не думаю, что обмены произойдут до начала тренировочного лагеря.

Если делать ставку сегодня, то я бы поставил на то, что Бродгон и Шамет будут в составе «Никс» на момент начала регулярного сезона», – сказал журналист SNY.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SNY
logoЛэндри Шэмет
logoНью-Йорк
logoМалкольм Брогдон
возможные переходы
logoПаком Дадье
logoТайлер Колек
logoНБА
logoМайлз Макбрайд
