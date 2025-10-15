  • Спортс
«Есть игроки, которых словно коснулась волшебная палочка, и Лука – один из них». Руди Фернандес назвал Дончича лучшим баскетболистом, с которым ему довелось играть

Легенда «Реала» выбрал Луку Дончича среди всех своих партнеров.

«Это довольно простой выбор. Мне повезло играть с Пау (Газолем) много лет, с игроками вроде Наварро, Юля. Можно составить очень длинный список: Брэндон Рой, Ламаркус Олдридж…

Но наибольшее влияние на меня как профессионала и как человека оказал Лука Дончич. Есть игроки, которых словно коснулась волшебная палочка, и Лука – один из них», – сказал Руди Фернандес.

Лука Дончич играл вместе с Фернандесом за мадридский «Реал» в период с 2015-го по 2018-й год.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4781 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
